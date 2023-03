Lino Banfi, il ricordo di quando la moglie gli salvò la vita: “Avevo molti debiti, allora lei…” (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo scorso 22 febbraio Lino Banfi ha perso l’amore della sua vita, la moglie Lucia Zagaria. La donna, malata da temo, è scomparsa dopo decenni di felicissimo matrimonio. Lino Banfi, che aveva più volte parlato della sofferenza vissuta da quando la moglie era malata, ed in una recente intervista a Non Stop News ha raccontato come la moglie è stata centrale nella sua carriera e vita, tanto da averlo salvato in molti modi diversi. All’inizio della sua carriera i soldi mancavano, e Lino Banfi si trovò in enorme difficoltà. Lo ha raccontato lui stesso nel corso dell’intervista: ”Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo scorso 22 febbraioha perso l’amore della sua, laLucia Zagaria. La donna, malata da temo, è scomparsa dopo decenni di felicissimo matrimonio., che aveva più volte parlato della sofferenza vissuta dalaera malata, ed in una recente intervista a Non Stop News ha raccontato come laè stata centrale nella sua carriera e, tanto da averlo salvato inmodi diversi. All’inizio della sua carriera i soldi mancavano, esi trovò in enorme difficoltà. Lo ha raccontato lui stesso nel corso dell’intervista: ”Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - infoitcultura : Domenica In, Lino Banfi e la figlia Rosanna: il commovente ricordo della moglie Lucia - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??? #LinoBanfi a #RTL1025: 'Quando arrivai a #Roma avevo debiti con i 'cravattari', bruciai un baule pieno di vestiti da comico… - CharlotteHeyw : Lino Banfi, Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Claudia Pandolfi, Francesco Salvi, Margot Sikabonyi, Eleonora e Michae… - infoitcultura : Lino Banfi travolto dai debiti: 'Ero in mano agli usurai. E mia moglie...' -