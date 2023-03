Lino Banfi: “Avevo debiti con i “cravattari”, venivano a prendersi qualsiasi cosa. A salvarmi da una vita infelice è stata mia moglie” (Di lunedì 6 marzo 2023) “I soldi non bastavano mai. Avevo molti debiti con i ‘cravattari‘”. Lino Banfi ricorda il periodo in cui aveva a che fare con gli usurai e spiega come a salvarlo fu l’amata moglie Lucia Zagaria, scomparsa lo scorso 22 febbraio. Lino Banfi E I debiti – Intervistato a RTL 102.5 all’interno di Non stop news l’attore racconta: “Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lo ricordo bene, ogni mese i soldi a mia moglie e a nostra figlia. I soldi non bastavano mai. Avevo molti debiti con i ‘cravattari’ (usurai ndr). venivano a prendersi qualsiasi cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “I soldi non bastavano mai.molticon i ‘‘”.ricorda il periodo in cui aveva a che fare con gli usurai e spiega come a salvarlo fu l’amataLucia Zagaria, scomparsa lo scorso 22 febbraio.E I– Intervistato a RTL 102.5 all’interno di Non stop news l’attore racconta: “Capii che il mestiere era duro, fare l’attore con il cabaret era praticamente impossibile. Mandavo, lo ricordo bene, ogni mese i soldi a miae a nostra figlia. I soldi non bastavano mai.molticon i ‘’ (usurai ndr)....

