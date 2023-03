Lino Banfi a “Domenica In”, la gaffe sulle coppie gay: interviene Mara Venier (Di lunedì 6 marzo 2023) Lino Banfi, ospite di Mara Venier a “Domenica in”, ricorda i suoi 60 anni di matrimonio con l’amata moglie Lucia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 6 marzo 2023), ospite dia “in”, ricorda i suoi 60 anni di matrimonio con l’amata moglie Lucia Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - infoitcultura : Lino Banfi e il ricordo della moglie: commozione a Domenica In - infoitcultura : Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria: «Ho chiesto a Dio che sia il mio angelo custode»- Corriere TV - infoitcultura : Lino Banfi: «Avevo debiti con gli usurai, fu mia moglie Lucia a salvarmi» - infoitcultura : Lino Banfi: «Avevo debiti con gli usurai, si presero tutto. Mia moglie mi salvò da una vita infelice» -