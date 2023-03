Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche (Di lunedì 6 marzo 2023) Le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.275), assegnando personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne erano prive, hanno di fatto esteso a tutte le scuole la natura di ente pubblico. Dunque, ogni istituzione scolastica è consegnataria dei medesimi obblighi di per sé validi per L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) Le norme in materia di autonomia(così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.275), assegnando personalità giuridica alleche ne erano prive, hanno di fatto esteso a tutte le scuole la natura di ente pubblico. Dunque, ogni istituzione scolastica è consegnataria dei medesimi obblighi di per sé validi per L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... variabile_ : RT @ANSA_Salute: La #Siedp ha stilato le nuove linee guida per combattere l’#obesità giovanile. A partire dai 12 anni, oltre a uno stile di… - ANSA_Salute : La #Siedp ha stilato le nuove linee guida per combattere l’#obesità giovanile. A partire dai 12 anni, oltre a uno s… - Nocavia2 : RT @Albi4042: @ImolaOggi Medici che seguono le linee guida dei politici solo per avere il culo parato, non sono medici ma sono persone inut… - Nocavia2 : RT @56Anima: @ImolaOggi Le linee guida, cioè i protocolli. Che fine miserabile la Medicina!!! - Nocavia2 : RT @vivicasssa: @ImolaOggi Se uno non ha il cervello, è giusto che segua le linee guida. Non è però giusto che, avendo seguito le linee gui… -