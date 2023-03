Linea dura del Regno Unito sull’immigrazione, bando a vita per chi arriva illegalmente (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Il governo britannico guidato da Rishi Sunak si prepara a un giro di vite contro l’immigrazione clandestina. È allo studio una proposta di legge per bandire a vita chi tenta di sbarcare illegalmente nel Regno Unito. Il piano del Regno Unito contro l’immigrazione illegale Solo nel 2022 gli arrivi sulle coste britanniche attraverso il Canale della Manica, il più delle volte a bordo di imbarcazioni di fortuna, sono stati oltre 45mila, a fronte dei 28mila del 2021. Quest’anno gli sbarchi sono già stati 3.000. Una questione sempre più allarmante per il Partito Conservatore che, nella giornata di domani, dovrebbe presentare un nuovo disegno di legge a firma del ministro degli Interni Suella Braverman. Dalle prime indiscrezioni che sono emerse, il piano prevede una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar – Il governo britannico guidato da Rishi Sunak si prepara a un giro di vite contro l’immigrazione clandestina. È allo studio una proposta di legge per bandire achi tenta di sbarcarenel. Il piano delcontro l’immigrazione illegale Solo nel 2022 gli arrivi sulle coste britanniche attraverso il Canale della Manica, il più delle volte a bordo di imbarcazioni di fortuna, sono stati oltre 45mila, a fronte dei 28mila del 2021. Quest’anno gli sbarchi sono già stati 3.000. Una questione sempre più allarmante per il Partito Conservatore che, nella giornata di domani, dovrebbe presentare un nuovo disegno di legge a firma del ministro degli Interni Suella Braverman. Dalle prime indiscrezioni che sono emerse, il piano prevede una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Gb, linea dura sull’#immigrazione illegale: chi arriva dalla Manica non potrà chiedere asilo. Il premier… - Corriere : La linea di Londra sui migranti illegali: «Niente visto, bando a vita e trasferimento in Ruanda» - repubblica : Naufragio di Cutro, Salvini sotto assedio per il mancato soccorso della Guardia costiera. E anche da Palazzo Chigi… - IlPrimatoN : Le misure di Londra contro l'immigrazione clandestina - Pancyanos : @rulajebreal Intanto nell'algida Albione. Anche loro fascisti, razzisti? -