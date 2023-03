Ligue 1 | giornata 26 | poker PSG | dilaga il Montpellier

(Di lunedì 6 marzo 2023)del PSG al Nantes nella26 di1, ma gli occhi sono tutti su Mbappé che festeggia un traguardo storico. Il Marsiglia supera il Rennes di misura, il big match tra Lens e Lille finisce in parità ma anche Nizza e Lione guadagnano solo un punto. Tornano a vincere Brest e Clermont.1,26: PSG-Nantes 4-2, Rennes-Marsiglia 0-1, Tolosa-Clermont 0-1 A 24 anni Mbappé è nella storia del Paris Saint-Germain. Nel successo per 4-2 contro il Nantes il fuoriclasse francese diventa il miglior marcatore di sempre dei parigini con 201 gol, superando Edinson Cavani. La squadra di Galtier conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, mentre i gialloverdi subiscono la terza sconfitta consecutiva. Vantaggio di Messi al 12’ con un tocco di punta, poi al 17’ arriva il raddoppio ...

Continua la 26esima giornata di Ligue 1 2022/23 , ricca di gol e soprese sia in zona alta che di bassa classifica. Quest'oggi sono andati in scena ben sette match, tra cui la sfida del Marsiglia secondo contro il Rennes.

Ecco tutti i risultati della ventiseiesima giornata di Ligue 1 2022/23 e la classifica. Il PSG tiene il vantaggio in testa.