Licia Colò età | studi | salute | dove vive | figli | divorzio | tutto sulla conduttrice

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 6 marzo 2023)è una delle conduttrici più famose d’Italia. Sapete davverodella presentatrice? Insieme scopriremo maggiori dettagli della sua vita privata e professionale. La televisione italiana è piena di presentatori di grande talento. Tra i tanti professionisti del piccolo schermo, non possiamo non citare. Presentatrice, autrice, scrittrice e blogger:è un personaggio davvero in gamba. Nata il 7 luglio 1962, laha dunque sessant’anni.su di lei- GrantennisToscana.itInizia la sua carriera televisiva nel 1983, approdando ad Italia 1 come annunciatrice. Dopo poco tempo, tuttavia, esordisce come, difatti, affianca ...