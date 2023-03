Liceo Carducci | il ritorno in classe degli studenti dopo gli striscioni con i ministri a testa in giù | «Non siamo una scuola di anarchici» – Le interviste

(Di lunedì 6 marzo 2023) «antifascista», «No Meloni», «Alfredo libero». Sono queste le scritte che circondano ildi Milano, entrato al centro delle cronache in questi giorniche è apparso sui cancelli uno striscione con Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara ain giù. Gliappaiono compatti: condannano il gesto e respingono chi li definisce «unadi». «Prendiamo le distanze da quello striscione. Non rappresenta né la nostra, né i ragazzi e le ragazze di questo istituto e neanche i valori che alportiamo avanti», dichiara a Open Alberto Tavolaro, uno dei rappresentantilo scoppio del caso, il preside ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Davanti al Carducci di Milano striscione anarchico e messaggio minatorio per i due esponenti del governo. Gli altri… - AngeloCiocca : Lo striscione apparso stamattina al liceo Carducci di Milano, che mostra le immagini del presidente Giorgia Meloni… - DSantanche : Quanto avvenuto al liceo Carducci di Milano è inaccettabile e mi aspetto una ferma condanna da tutte le parti polit… - michelealbiani : RT @christianraimo: La lettera del preside del liceo Carducci di Milano, osannata dal ministro @G_Valditara e dal @pdnetwork (@SimonaMalpe… - spiderenne : RT @MariuzzoAndrea: @christianraimo @G_Valditara @pdnetwork @SimonaMalpezzi Da notare il riferimento al 'liceo moderno', anch'esso molto zo… -

antifascista", "No Meloni ", " Alfredo libero". Sono queste le scritte che circondano ildi Milano, entrato al centro delle cronache in questi giorni dopo che è apparso sui cancelli uno striscione con Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù. Gli studenti appaiono ...Nemmeno per chi ha messo i manifesti di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù aldi Milano'. E ancora, tuona la Gardini: 'I ragazzi dicevano che uccidere un fascista non è ...... mentre interviene prontamente ad applaudire la lettera del preside Di Mario, delmilanese "", che giustamente condanna le inqualificabili immagini e relativi messaggi contro il ...

Liceo Carducci, Valditara loda il "coraggioso" preside che scrive: "No a curve violente". Pd: "Milano e Firen… La Repubblica

Via libera alla nuova palestra per il Liceo Scientifico e IPSIA Leonardo da Vinci, al nuovo parcheggio per autobus ...«Buon compleanno Matilde Serao». I festeggiamenti sono fissati per domani, 7 marzo, alle 16,30, nel liceo di Pomigliano d'Arco che porta il suo nome. A organizzare ...