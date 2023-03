“L’ha denunciata”. GF Vip 7, la decisione di Nicole Murgia: ha aspettato di uscire per farlo (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip, Nicole Murgia denuncia una concorrente. L’attrice è uscita nell’ultima tornata di nomination, ma rischia di diventare più protagonista adesso rispetto a quando si trovava nella Casa. Sotto i riflettori ancora una volta è il van-gate, l’episodio durante il quale Nicole, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono ritrovati nel furgoncino togliendosi anche i microfoni. In particolare sotto osservazione ci sono finite le ‘palpatine’ che Donnamaria ha riservato a Nicole. In tanti, compresa la stessa Antonella Fiordelisi, hanno attaccato Nicole Murgia che in queste ore deve difendersi da messaggi ben poco carini da parte degli hater. E non è mancato pure un episodio nel quale alcuni fan dei Donnalisi L’hanno insultata nel parcheggio fuori dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip,denuncia una concorrente. L’attrice è uscita nell’ultima tornata di nomination, ma rischia di diventare più protagonista adesso rispetto a quando si trovava nella Casa. Sotto i riflettori ancora una volta è il van-gate, l’episodio durante il quale, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono ritrovati nel furgoncino togliendosi anche i microfoni. In particolare sotto osservazione ci sono finite le ‘palpatine’ che Donnamaria ha riservato a. In tanti, compresa la stessa Antonella Fiordelisi, hanno attaccatoche in queste ore deve difendersi da messaggi ben poco carini da parte degli hater. E non è mancato pure un episodio nel quale alcuni fan dei Donnalisinno insultata nel parcheggio fuori dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerroNano : RT @gaiettin: @AgenziaVISTA Non vorrei dire neanche una parola per rispetto ai morti. Ma l'ipocrisia di questa donna, che si presentava con… - ElLoboNegron16 : @italolinfante @ScaltritiLab @LaBombetta76 @Riccardo72R @matt7gh Galante l’ha denunciata? E per cosa? Ahahahah - taecherous : io non mi immagino nemmeno lo shock psicologico che ha avuto la famiglia di haechan quando si è vista sta tizia den… - LuisaRaspa : Io inizio a pensare che Antonella quando ha accusato Forum di averle messo le mani addosso probabilmente voleva dir… - MatteoRedaelli8 : @AndreaC80153254 @GorkaDrakovic @Arturo__Mazzeo @EarendilElessar @antonio_mauceri @giusy_luordo @SandroR75196788… -

Giovane centauro cade sul Monte Fasce, ricoverato al San Martino Piuttosto violento l'impatto sull'asfalto con il centauro che ha ... Sul posto il 118 con l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della ... ragazza denunciata per omicidio stradale redazionegenova2 ARTICOLI ... A Borghetto Santo Spirito successo per le conferenze Unitre ... visitati in occasione di una pedalata che ha circumnavigato il ... 13 marzo Piera Alba Merlo "In giro per l' Europa". Proiezione di ... ragazza denunciata per omicidio stradale redazionecultura2 ... Il "momento" dell'Italia che gli "antifascisti su Marte" non colgono ... di queste, una è stata denunciata per possesso ingiustificato di ... Ciò impone una riflessione " l'ennesima " sulla correttezza di ... dimenticando che ora sta all'opposizione proprio perché ha ... Piuttosto violento'impatto sull'asfalto con il centauro che... Sul posto il 118 con'automedica Golf 1 e un'ambulanza della ... ragazzaper omicidio stradale redazionegenova2 ARTICOLI ...... visitati in occasione di una pedalata checircumnavigato il ... 13 marzo Piera Alba Merlo "In giro per' Europa". Proiezione di ... ragazzaper omicidio stradale redazionecultura2 ...... di queste, una è stataper possesso ingiustificato di ... Ciò impone una riflessione "'ennesima " sulla correttezza di ... dimenticando che ora sta all'opposizione proprio perché... Juan Carrito, prosciolto l'investitore dell'orso: adesso denuncia chi l'ha accusato sul web ilmessaggero.it