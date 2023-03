LG presenta i nuovi speaker: LG XBOOM 360 XO3 E LG XBOOM GO XG9Q (Di lunedì 6 marzo 2023) nuovi speaker LG XBOOM 360 XO3 e LG XBOOM GO XG9Q: gli alleati del suono perfetti per ogni occasione LG Electronics (LG) arricchisce la propria gamma audio con due nuovi speaker Bluetooth che combinano prestazioni uniche e portabilità: LG XBOOM 360 XO3 e LG XBOOM GO XG9Q. I due speaker sono disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per LG XBOOM 360 XO3 e 549 euro per LG XBOOM GO XG9Q. LG XBOOM 360 XO3 LG ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 marzo 2023)LG360 XO3 e LGGO: gli alleati del suono perfetti per ogni occasione LG Electronics (LG) arricchisce la propria gamma audio con dueBluetooth che combinano prestazioni uniche e portabilità: LG360 XO3 e LGGO. I duesono disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 299 euro per LG360 XO3 e 549 euro per LGGO. LG360 XO3 LG ...

