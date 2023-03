L'ex prof che lascia tutto in eredità agli studenti (Di lunedì 6 marzo 2023) Un cuore enorme e un'eredità lasciata al nostro futuro, agli studenti più meritevoli. Ad accomunarli è la storia di Maria Simon, ex docente di Prato, che ha deciso di donare la sua eredità agli alunni dell&rsquo... Leggi su today (Di lunedì 6 marzo 2023) Un cuore enorme e un'ta al nostro futuro,più meritevoli. Ad accomunarli è la storia di Maria Simon, ex docente di Prato, che ha deciso di donare la suaalunni dell&rsquo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “La situazione è più grave di ciò che si crede. I docenti corrono dei rischi” @VinzBis - st4rgwzing : chi spiega alla prof di inglese che il chiaroscuro non lo so fare e non vado all’artistico????? - esauritadimente : il mio prof dice che gli fa ridere correggere le mie tavole e quindi mi ha direttamente messo 5 senza guardarle e p… - athenasdaughthr : @temperamentofre @faccinatriste_ sabrina per favore non farmi ridere che ho il prof davanti a me - Alex27459 : RT @partigggiano: Il prof. Montanari e il Fatto Quotidiano non condividono la linea che l'Unione Europea (di cui l'Italia è paese fondatore… -