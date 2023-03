L'ex ministra Lamorgese spiega perché i militari furono fatti rientrare da Nembro e Alzano (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Sentita come testimone il 12 giugno 2020 dagli inquirenti di Bergamo anche sull'invio dei militari a Nembro e Alzano, l'ex ministro degli Interni Luciana Lamorgese spiega che diede delle "disposizioni orali" alle forze di polizia per effettuare una ricognizione nella zona violentemente aggredita dal virus. "Ricordo che il 5 marzo si parlò della situazione epidemiologica di Alzano e Nembro a margine del Consiglio dei Ministri - questa la sua risposta alla domanda su chi dispose l'invio di mezzi e uomini delle forze di polizia (...) -. Avevamo preparato tutto un contingente che doveva partire (per un totale di 450 unità); il coordinamento richiese 24-30 ore tanto che le tv fecero polemica sulla mancanza di personale che garantisse l'attuazione delle misure disposte. Quando dunque si parlò della ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Sentita come testimone il 12 giugno 2020 dagli inquirenti di Bergamo anche sull'invio deie Alzano, l'ex ministro degli Interni Lucianache diede delle "disposizioni orali" alle forze di polizia per effettuare una ricognizione nella zona violentemente aggredita dal virus. "Ricordo che il 5 marzo si parlò della situazione epidemiologica di Alzano ea margine del Consiglio dei Ministri - questa la sua risposta alla domanda su chi dispose l'invio di mezzi e uomini delle forze di polizia (...) -. Avevamo preparato tutto un contingente che doveva partire (per un totale di 450 unità); il coordinamento richiese 24-30 ore tanto che le tv fecero polemica sulla mancanza di personale che garantisse l'attuazione delle misure disposte. Quando dunque si parlò della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... manudales : Quindi la ricognizione di 400 militari fu decisa oralmente e all'insaputa di Conte #zonarossa #bergamo #covid - moon_maninthe : RT @baffi_francesco: @ilgiornale Si è già dimessa la ministra Lamorgese? Non c'è più? Ah vero, ora c'è un ministro degli Interni fascista c… - alfonso_unial : RT @baffi_francesco: @ilgiornale Si è già dimessa la ministra Lamorgese? Non c'è più? Ah vero, ora c'è un ministro degli Interni fascista c… - ABarolini : RT @baffi_francesco: @ilgiornale Si è già dimessa la ministra Lamorgese? Non c'è più? Ah vero, ora c'è un ministro degli Interni fascista c… - Ivan_il_lupo65 : RT @baffi_francesco: @ilgiornale Si è già dimessa la ministra Lamorgese? Non c'è più? Ah vero, ora c'è un ministro degli Interni fascista c… -