Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'ex compagno di Dybala è sicuro: 'Paulo farà la storia a Roma. E su Mou...': 'Dybala farà la storia della Roma'. P… - forzaroma : Chiarini, ex compagno di #Dybala: “A #Roma farà la storia. E #Mourinho è l’ideale” - infoitsport : Chiarini (ex compagno Dybala): 'Roma il suo luogo ideale, farà la storia. Mourinho lo rispetta e gli dà fiducia' - joseseiperme : RT @Glongari: ESCLUSIVA SI Dybala, l'ex compagno: 'Alla Roma è felice, farà la storia' - sostenibile_2 : RT @Glongari: ESCLUSIVA SI Dybala, l'ex compagno: 'Alla Roma è felice, farà la storia' -

Dopo il gol sbagliato dalla squadra di Allegri, le telecamere hanno inquadrato Pauloe la sua reazione non è sfuggita: l'argentino si è lasciato andare e ha esultato insieme aldi ...Operazione riuscita)6: Prova a presentare in anticipo il conto alla Juve. Ci prova per la ... Tiene alta l'apprensione dei suoi ex compagni ma è dura senza un verodi reparto. Nella ...(28'st Bove 6: rincorre tutti)6 Prova a presentare in anticipo il conto alla Juve. Tiene alta l'apprensione dei suoi ex compagni ma è dura senza un verodi reparto. (28'st Abraham 6 :...

ESCLUSIVA SI Dybala, l'ex compagno: "Alla Roma è felice, farà la ... Sportitalia

Paulo Dybala ha voluto chiarire la sua posizione nelle ore successive alla vittoria della Roma contro la Juventus.L'argentino sul suo canale Telegram ha chiarito: "Oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo mostrare rispetto" ...