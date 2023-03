L’esordio in Tv di Elly Schlein segretaria Pd: sceglie Fazio e dice “non sono milionaria” (Di lunedì 6 marzo 2023) Elly Schlein, nella sua prima uscita televisiva da segretaria del Pd, annuncia l’apertura del tesseramento online, rivolgendo un appello al popolo dei gazebo che ne ha consentito l’elezione: «Venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, entrate a far parte dei questa comunità». Certo, il passaggio ha un senso in sé, ma ha anche un risvolto pratico che potrebbe tornare molto utile a Schlein: potrebbe essere l’unico modo per cercare dare una spallata al potere delle correnti, che per la segretaria rappresentano un rischio, portando dentro al partito una massa di gente che si riferisce direttamente a lei. Anche il metodo dell’online, in questo senso, ha l’aria di tornare piuttosto funzionale. «Lunedì, dopo la vittoria, ho annunciato che avremmo riaperto il tesseramento il prima possibile e ho il piacere di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023), nella sua prima uscita televisiva dadel Pd, annuncia l’apertura del tesseramento online, rivolgendo un appello al popolo dei gazebo che ne ha consentito l’elezione: «Venite, aiutateci, abbiamo bisogno di voi, entrate a far parte dei questa comunità». Certo, il passaggio ha un senso in sé, ma ha anche un risvolto pratico che potrebbe tornare molto utile a: potrebbe essere l’unico modo per cercare dare una spallata al potere delle correnti, che per larappresentano un rischio, portando dentro al partito una massa di gente che si riferisce direttamente a lei. Anche il metodo dell’online, in questo senso, ha l’aria di tornare piuttosto funzionale. «Lunedì, dopo la vittoria, ho annunciato che avremmo riaperto il tesseramento il prima possibile e ho il piacere di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’esordio a Firenze è l’emblema perfetto di una classe dirigente incapace di esistere se non immaginando battaglie… - SecolodItalia1 : L’esordio in Tv di Elly Schlein segretaria Pd: sceglie Fazio e dice “non sono milionaria” - Zerovirgola2 : RT @arelis888: Come si fa a scrivere una roba del genere? La conclusione in particolare, ma tutto il pezzo trasuda l'astio che il 'giornali… - pengueraffaele : Firenze, selfie e sorrisi (un po’ tesi) per l’esordio in piazza di Elly Schlein, la “compagna segretaria” - MadamaL41898457 : RT @arelis888: @BeatriceCovassi @geascanca Fabrizio Roncone, Corriere della Sera. Da sempre col dente avvelenato contro Conte e i 5s e ora,… -