Leonardo DiCaprio fu interrogato dall’Fbi | affari col malesiano fuggito con 4 5 miliardi di dollari

Nel 2018 Leonardo DiCaprio fu interrogato dall'Fbi per gli affari fatti con Jho Low un malese che era sparito con 4.5 miliardi di dollari truffando il suo paese. Bloomberg ha rivelato in questi giorni l'indiscrezione sull'attore interprete di tantissimi film di successo. L'attore americano e il finanziere furono amici per cinque anni dopo un primo incontro in discoteca nel 2010. L'Fbi raccolse molti messaggi e mail tra i due, specificando che l'amicizia si fondasse anche sui tanti regali di prestigio che il malese faceva a DiCaprio. Inoltre i due avevano progettato un parco divertimento Warner Bros in Asia fondato sui film con Leonardo e un resort ecologico in Belize. L'attore si difese con l'FBI specificando che al tempo aveva fatto ...

