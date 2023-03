(Di lunedì 6 marzo 2023) Unda sogno, di quelli che ci si immagina di indossare sin da bambine per il grande giorno:si èta e le suesono state davvero. A partire dal vestito dache ha sfoggiato per l’occasione: da principessa e impreziosito dascintillanti che ne hanno arricchito il corpetto, le maniche e parte dell’ampia gonna. Sorridente e bellissima, la cantante, youtuber e attrice ha detto sì al rapper Guaynaa. Per l’occasione, come ormai richiede la moda del momento, ha sfoggiato non uno ma tre abiti diversi., l’per il sì: stile principessa eNon tutte, ma indubbiamente molte, sognano sin da bambine il giorno del proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tracklist : O PODER! Natti Natasha, Anitta e Becky G no casamento de Lele Pons ? - malwquete : RT @tracklist: O PODER! Natti Natasha, Anitta e Becky G no casamento de Lele Pons ? - lovagrantinez : RT @tracklist: O PODER! Natti Natasha, Anitta e Becky G no casamento de Lele Pons ? - soueumallu : RT @tracklist: O PODER! Natti Natasha, Anitta e Becky G no casamento de Lele Pons ? - downtownnown : RT @tracklist: O PODER! Natti Natasha, Anitta e Becky G no casamento de Lele Pons ? -

Il singolo "Hit It", in collaborazione con Saweetie e, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raggiunto la Top 50 dell'Airplay radiofonico italiano. ...Il singolo 'Hit It' , in collaborazione con Saweetie e, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha raggiunto la Top 50 dell'Airplay radiofonico italiano.Il singolo Hit It , in collaborazione con Saweetie e, conta circa 50 milioni di stream, 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, e ha raggiunto la Top 50 dell'Airplay radiofonico italiano. ...

Lele Pons, nozze spettacolari e abito da sposa con diamanti DiLei

Hanno infiammato il palco dell'Ariston a Sanremo, ora sbarcano in Puglia. I Black Eyed Peas tornano in Italia: il gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards, 35 milioni di album ...Dopo l’esibizione al festival di Sanremo, i Black Eyed Peas tornano in Italia e faranno tappa anche a Olbia. Il gruppo musicale vincitore di sei Grammy Awards, 35 milioni di album venduti, sarà protag ...