Legrottaglie | “Vedo il Milan leggermente favorito contro il Tottenham”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Legrottaglie: “Vedo il @acmilan leggermente favorito contro il Tottenham” #ACMilan #SempreMilan #Milan - Glongari : ESCLUSIVA SI Legrottaglie: 'Vedo il Mllan favorito sul Tottenham' - gercci1 : RT @TUTTOJUVE_COM: Legrottaglie: 'Senza penalizzazione la Juve sarebbe a 47 punti, non vedo come si possa criticare Allegri' -

Nicola, ex difensore della Juventus, è intervenuto in diretta su Twitch al canale della Gazzetta dello Sport: "Dispiace. Io da juventino, e ho vestito il bianconero per 7 anni, nonl'ora ...Sulle pagine del Corriere dello Sport dice la sua anche un ex come Nicola, che si schiera dalla parte del mister: ' Sul piano dei risultati noncome si possa criticare. Senza il - ...Nicola, ex difensore della Juve , è intervenuto sul caso plusvalenze e sulla condanna a ... "Ho dovuto fare una ricerca mia personale per dare un senso a quello che, ho letto un ...

ESCLUSIVA SI Legrottaglie: "Vedo il Mllan favorito sul Tottenham" Sportitalia

Milan ed Inter al 50%. L’Inter la vedo più difficile, per il modo di giocare del Porto deve fare la partita perfetta altrimenti rischia di soccombere su un campo difficile come quello dei portoghesi».Dopo l'inchiesta Prima che ha sconvolto un po' tutto il mondo del calcio, è intervenuto l'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie ...