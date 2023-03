Legambiente | “Il PUAD proposto dalla Giunta Regionale riduce le spiagge libere”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“In Campania a ridurre lenon è solo l’erosione ma anche le tante altre criticità sulla linea di costa: scarichi fognari civili e industriali, ritardi nella depurazione, mancate bonifiche, turismo sempre più impattante, abusivismo edilizio. Ecco perché, in questo scenario, il(Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime) deve garantire un quadro di regole utili alla riqualificazione delle aree costiere, alla loro accessibilità e fruizione per tutti. E invece il Pianomira a mantenere intatto, se non ad aggravare, lo stato attuale di super sfruttamento della linea di costa, sia essa sabbiosa o rocciosa”. In una notaCampania rispedisce al mittente il ...