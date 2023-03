Legambiente Campania | il PUAD proposto dalla Giunta Regionale riduce le spiagge libere

(Di lunedì 6 marzo 2023): “Stabilisce una percentuale ditra le più basse registrate in Italia, appena il 30% ed è stato redatto senza la necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previstaComunità Europea”. Domani Martedì 7 marzo dalle ore 11 presidio sotto Palazzo Santa Lucia della rete di associazioni per chiedere al Presidente De Luca e agli assessori Discepolo e Casucci, allae al Consigliodi fare un passo indietro. “Ina ridurre lenon è solo l’erosione ma anche le tante altre criticità sulla linea di costa: scarichi fognari civili e industriali, ritardi nella depurazione, mancate bonifiche, turismo sempre più impattante, abusivismo edilizio. Ecco perché, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radioalfa : Ambiente, a Salerno si respira l'aria migliore della Campania. L'analisi con l'Ufficio Tecnico Scientifico di Legam… - TeleradioNews : Nella sala del consiglio Colmunale di Casagiove si è svolto in data 3 marzo 2023 il convegno sul Parco dei Tifatini… - cilentonotizie : Rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente, ecco i risultati in Campania #video 105TV - agrilegamb : RT @_savethequeen: #Savethequeen ha raggiunto un nuovo traguardo ?? A #Ortomondo, progetto lanciato nel 2?0?2?1? da #LegambientePaestum a #C… - Festambiente : RT @_savethequeen: #Savethequeen ha raggiunto un nuovo traguardo ?? A #Ortomondo, progetto lanciato nel 2?0?2?1? da #LegambientePaestum a #C… -

... cofinanziato dall'Unione Europea, coordinato dae di cui SZN è responsabile ... grazie alla collaborazione dei pescatori e ai fondi stanziati dalla Regioneper le attività di ...A Salerno si respira l'aria migliore della. In due mesi le centraline Arpac hanno registrato solo due sforamenti dell'indice di ... Ufficio Scientifico diAscolta inquinamento e ...Mentre è lacon quasi 49 abitazioni che nel 2021 costruite senza autorizzazione, ogni 100 ... Sono 9.490 in totale nel 2021 i reati accertati come abuso edilizio secondo. Dal 2009, ...

Legambiente Campania, il PUAD proposto dalla Giunta Regionale ... ZON

Caos trasporti e danni incalcolabili al turismo, per il Movimento 5 Stelle sarebbe tutta colpa di Eav: "I turisti a Pompei costretti a subire" ...Sul progetto di un parco eolico a Difesa e Maitine le amministrazioni di Pietrelcina e Pesco Sannita hanno già preso posizione, contrarie all’installazione delle pale, del parere che danneggerebbero u ...