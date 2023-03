Lecce, Baroni: «Abbiamo fatto un buon percorso, ma vincere le partite rimane difficile» (Di lunedì 6 marzo 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter in campionato Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Io sto facendo di tutto, possibile e impossibile. Quando leggi i gioielli del Lecce, questo e quell’altro…. Se si scrivono queste cose, vuol dire che i ragazzi hanno fatto qualcosa. Dal mio punto di vista, c’è il compito di tenerli sempre ancorati al percorso di crescita e a quello che dobbiamo fare: non Abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto un buon percorso, ma vincere le partite rimane difficile: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter in campionato Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Io sto facendo di tutto, possibile e impossibile. Quando leggi i gioielli del, questo e quell’altro…. Se si scrivono queste cose, vuol dire che i ragazzi hannoqualcosa. Dal mio punto di vista, c’è il compito di tenerli sempre ancorati aldi crescita e a quello che dobbiamo fare: nonniente.un, male: ...

