Le separazioni e i divorzi tornano ai livelli pre pandemia

AGI - Nel 2021, le separazioni sono state complessivamente 97.913 (+22,5% rispetto all'anno precedente), tornando esattamente ai livelli pre-pandemici. Nello stesso anno, i divorzi sono stati 83.192, il 24,8% in più rispetto al 2020 e il 16,0% in meno nel confronto con il 2016, anno in cui i divorzi sono stati finora più numerosi (99.071). È quanto emerge dal report Istat su matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi nell'anno 2021. Dopo l'aumento registrato tra il 2015 e il 2016 (da 91.706 a 99.611; +8,6%), le separazioni hanno mantenuto uno stesso livello con piccole oscillazioni fino al 2019. Ma anche l'andamento dell'instabilità coniugale ha subito l'impatto della pandemia, soprattutto nel periodo delle chiusure degli uffici e delle

