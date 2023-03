Le scuole italiane sono ancora piene di scatoloni di mascherine “mutanda” inutilizzate E pericolose in caso di incendi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nestate distribuite 1.992.572.407 (dato della struttura commissariale al 31 marzo dello scorso anno) ma migliaia e migliaiarimaste imballate negliaccatastati nei corridoi, negli scantinati, nelle aule, negli spogliatoi persino nei bagni dei presidi.le famose”: i dispositivi di protezione individuale chirurgici fatti avere ai docenti e agli studenti di tutta Italia ma spesso non indossati perché o troppo larghi o troppo stretti o maleodoranti. Per mesi, nonostante i numerosi articoli di giornale e le denunce dei genitori, il Governo ha continuato a inviarle a 19.054 istituti con una media giornaliera per i bambini di 1.029.268 e per gli adulti di 3.683.049. Ora, a quasi un anno dal termine dello stato di emergenza, le ...