Le relazioni difettose – L’amore a distanza può funzionare o è troppo rischiosa?

(Di lunedì 6 marzo 2023) Cara Ester, tempo fa mi sono presentata a te come una studentessa da sei meno meno, di quelle convinte di essere preparate, fino a quando non si trovano sedute al banco di scuola a tradurre la versione di greco alla terza ora del giovedì e scoprono di riuscire a consegnare una traduzione un po’ monca, dove le sole frasi corrette sono quelle trovate con la lente di ingrandimento e copiate dal Rocci, con una certa ma parecchio ingenua soddisfazione. Soddisfazione che dura giusto il tempo della correzione, perché poi puntualmente arriva un cinque, lo stesso numero di dita che tua madre ti lascia rosse in faccia quando lo scopre. Ecco, forse è arrivato il momento di dirci, almeno tra noi, un po’ sottovoce, che ho collezionato abbastanza insufficienze da trasformarmi in una di quelle a rischio debito se non, addirittura, bocciatura. Dopo la fine del mio lungo amore da ...