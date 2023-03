Le politiche economiche e il successo del governo Meloni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 marzo 2023) di Alfredo Antoniozzi* È difficile analizzare in soli quattro mesi e mezzo la politica economica di unche, nei primi 60 giorni, ha avuto l’esigenza di chiudere una legge finanziaria più che altro ereditata. Però, i segnali che arrivano sono più che confortanti. L’occupazione sale e i costi energetici, grazie soprattutto ai ventuno miliardi di euro impegnati con la legge di bilancio, diminuiscono fortemente. Ciò induce anche a sperare che l’inflazione, problema europeo dell’anno , possa recedere. Come ha magnificamente spiegato un economista dicome il prof Roberto Guida, l’attenzione che l’esecutivo ha riservato ai beni di interesse nazionale è una novità rilevante , che apre scenari interessanti anche in previsione del rinnovato ruolo delle partecipate, sia come assistenza e supporto alle start up, sia nei meccanismi interventistici ...