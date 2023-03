Le piaghe della Chiesa ' Basta violenze sulle suore' Il Vaticano rompe il silenzio ma la svolta ancora non c' è

(Di lunedì 6 marzo 2023) Migliaia di religiose vittime degli abusi di sacerdoti e persino vescovi, denunce ignorate per decenni. Orrore in Africa: 'Stuprate dai preti, ci considerano più sicure delle prostitute per via ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngelaOrtu3 : @lacucinadipenny @SilviaFranco965 L'omertà e l'indifferenza sono ancora brutte piaghe, lo zoccolo duro della società! - Vale22046 : RT @Dedalus12470353: D. Thomas Al getto della fonte le labbra del tempo sorseggiano; L’alore stilla a gocce e si condensa, ma il sangue v… - ZanghiGiovanni : RT @Dedalus12470353: D. Thomas Al getto della fonte le labbra del tempo sorseggiano; L’alore stilla a gocce e si condensa, ma il sangue v… - Dedalus12470353 : D. Thomas Al getto della fonte le labbra del tempo sorseggiano; L’alore stilla a gocce e si condensa, ma il sangu… - sevthepanda : RT @elliotaldstan: Si pure Verstappen si è ritirato lo corso anno,ma la Red bull di quest'anno è imprendibile. A meno che sulla Red bull no… -

Migliaia di religiose vittime degli abusi di sacerdoti e persino vescovi, denunce ignorate per decenni. Orrore in Africa: 'Stuprate dai preti, ci considerano più sicure delle prostitute per via ...La scorsa settimana il parlamento francese ha approvato un disegno di legge che punta a intervenire su una dellecontemporaneità: il cosiddetto ' sharenting ' (crasi delle parole inglesi ' share ', condividere, e ' parenting ', genitorialità), ossia quel malcostume digitale, parecchio diffuso, che ......si presentano spesso con uno scolorimento e desquamazione e possono causare ulcerazioni oe, ... Al pari di un altro cancropelle, il melanoma , queste malattie sono molto legate all'...

Le piaghe della Chiesa "Basta violenze sulle suore" Il Vaticano ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Migliaia di religiose vittime degli abusi di sacerdoti e persino vescovi, denunce ignorate per decenni. Orrore in Africa: "Stuprate dai preti, ci considerano più sicure delle prostitute per via dell’A ...Rocca di Botte. Odissea, disavventura e indignazione. I figli di una anziana donna di Rocca di Botte, hanno richiesto un ...