Le pagelle di Roma-Juventus (1-0): giallorossi quarti (Di lunedì 6 marzo 2023) La Roma dopo 3 anni di attesa torna a battere la Juventus. Lo fa con una prestazione solida e di grande attenzione difensiva. A seguito di un primo tempo scialbo e con poche occasioni, ci pensa Gianluca Mancini, goleador per caso, a risolverla con un bolide da fuori area. I capitolini agganciano così il Milan sconfitto a Firenze al quarto posto, mentre i bianconeri restano in ottava posizione. Come se non bastasse, si interrompe la striscia di 4 vittorie di fila in Serie A. Riportiamo le pagelle di Roma-Juventus. Le pagelle di Roma-Juventus (1-0) Prima di analizzare le pagelle dei protagonisti di Roma e Juventus, diamo un giudizio alla proba del direttore di gara. Arbitro: Maresca 6,5 – Il fischietto ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladopo 3 anni di attesa torna a battere la. Lo fa con una prestazione solida e di grande attenzione difensiva. A seguito di un primo tempo scialbo e con poche occasioni, ci pensa Gianluca Mancini, goleador per caso, a risolverla con un bolide da fuori area. I capitolini agganciano così il Milan sconfitto a Firenze al quarto posto, mentre i bianconeri restano in ottava posizione. Come se non bastasse, si interrompe la striscia di 4 vittorie di fila in Serie A. Riportiamo ledi. Ledi(1-0) Prima di analizzare ledei protagonisti di, diamo un giudizio alla proba del direttore di gara. Arbitro: Maresca 6,5 – Il fischietto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Mancini decisivo, Rui Patricio super, Vlahovic non incide ?? Le pagelle di #RomaJuve [?? @romeoagresti] - NumeroDiez_10 : La #Roma di José #Mourinho trionfa per 1-0 all’Olimpico contro la #Juventus, grazie al gran gol di Gianluca… - ilbianconerocom : Roma-Juve, LE PAGELLE: centrocampo in difficoltà, Di Maria classe infinita. Notte da incubo per Kean!… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma-#Juve, le pagelle di CM: #Mancini fa la partita della vita. #Vlahovic non si vede mai. #Kean diventerà mai grande? http… - Pollogrini5 : Pagelle ROMA-JUVE Rui 5,5 Mancini 9,746 Smalling 15 Ibanez 28,52 Zalewski 4- Goatstante 10 Matic 10- Spinazzola 8,… -