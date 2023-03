Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Maresca da 7 in Roma-Juve. Di Bello 5: meno male che c’è il Var: Le pagelle degli arbitri… - Gazzetta_it : Le pagelle degli arbitri nella 25ª di #SerieA - rivieraoggi : Samb-Porto d’Ascoli, le pagelle degli orange. Buonavoglia e Pietropaolo i più insidiosi - infoitsport : Juventus-Hellas Verona, le pagelle degli scaligeri - Jex_Goodheart : @NonEvoluto Le pagelle della Gazzetta sono imbarazzanti. Ne ho collezionate diverse su Simon. Da Bell'addormentato… -

Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della venticinquesima giornata di Serie A in attesa delle ultime due: alle 18.30 c'è Sassuolo - Cremonese, alle 20.45 Torino - Bologna. Non perderti le ...e tabellino di Roma - Juventus, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie ... Smalling 7: sempre lucido nelle letture, capisce almeno un secondo primaaltri dove andrà la ...Sono Mkhitaryan e Lautaro a far sorridere i tifosi nerazzurri, ma meritano elogi pure Dumfries e Gosens, autoriassist vincenti. Queste ledella redazione di Sportevai. Onana 6 Ceesay ...

Juventus-Hellas Verona, le pagelle degli scaligeri: Ebengue una ... Mondoprimavera

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...F1, Gran Premio del Bahrain 2023: le nostre pagelle. Verstappen e Red Bull spaziali, disastro Ferrari a Sakhir.