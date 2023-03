Le novità della puntata del 6 Marzo 2023 di Stasera Tutto È Possibile (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano De Martino è nuovamente alla guida di Stasera Tutto È Possibile. La nona edizione del programma sta decisamente superando le aspettative. Il 6 Marzo, su Rai 2, verrà trasmessa una puntata inedita. Il quarto appuntamento, intitolato Maghi e Streghe, non potrà lasciare il pubblico indifferente. Stando alle anticipazioni, ci saranno tanti giochi tutti da scoprire. Tra questi ne verrà proposto uno inaspettato dal nome Ma che bontà. Qui, i partecipanti saranno costretti ad assaggiare quattro piatti diversi. Tre saranno gradevoli, mentre uno sarà quasi immangiabile. In ogni caso, bisognerà esclamare la frase: “Ma che bontà“. Gli altri giocatori dovranno affrontare i cibi, cercando di evitare quello dal cattivo sapore. I protagonisti che faranno compagnia al conduttore saranno Max Giusti, Paolo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Stefano De Martino è nuovamente alla guida di. La nona edizione del programma sta decisamente superando le aspettative. Il 6, su Rai 2, verrà trasmessa unainedita. Il quarto appuntamento, intitolato Maghi e Streghe, non potrà lasciare il pubblico indifferente. Stando alle anticipazioni, ci saranno tanti giochi tutti da scoprire. Tra questi ne verrà proposto uno inaspettato dal nome Ma che bontà. Qui, i partecipanti saranno costretti ad assaggiare quattro piatti diversi. Tre saranno gradevoli, mentre uno sarà quasi immangiabile. In ogni caso, bisognerà esclamare la frase: “Ma che bontà“. Gli altri giocatori dovranno affrontare i cibi, cercando di evitare quello dal cattivo sapore. I protagonisti che faranno compagnia al conduttore saranno Max Giusti, Paolo ...

