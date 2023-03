Le nostre comunità all’estero: una risorsa di autentici ambasciatori dell’italianità (Di lunedì 6 marzo 2023) Intervista a Goffredo Palmerini sul suo nuovo libro “Il mondo che va” e anche altro di GIOVANNA CHIARILLI Goffredo Palmerini al firmacopie Un impegno nell’emigrazione che gli ha permesso di conoscere e valorizzare le comunità all’estero: una risorsa di autentici ambasciatori dell’italianità Occorrono politiche di lungo respiro per un rapporto finalmente maturo, e non paternalistico, tra l’Italia e le comunità degli italiani nel mondo L’essenziale ruolo della stampa italiana all’estero per promuovere, edificare una concezione dell’Italia più lata rispetto a Paese chiuso nei propri confini *** Leggendo l’ultimo libro di Goffredo Palmerini, “Il Mondo che va”, edito da One Group Edizioni e dedicato a Papa Francesco, ho avuto la conferma che il giornalismo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 6 marzo 2023) Intervista a Goffredo Palmerini sul suo nuovo libro “Il mondo che va” e anche altro di GIOVANNA CHIARILLI Goffredo Palmerini al firmacopie Un impegno nell’emigrazione che gli ha permesso di conoscere e valorizzare le: unadiOccorrono politiche di lungo respiro per un rapporto finalmente maturo, e non paternalistico, tra l’Italia e ledegli italiani nel mondo L’essenziale ruolo della stampa italianaper promuovere, edificare una concezione dell’Italia più lata rispetto a Paese chiuso nei propri confini *** Leggendo l’ultimo libro di Goffredo Palmerini, “Il Mondo che va”, edito da One Group Edizioni e dedicato a Papa Francesco, ho avuto la conferma che il giornalismo ...

