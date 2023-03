Le maglie di Inter-Porto all’asta per gli aiuti dell’UNICEF in Turchia (Di lunedì 6 marzo 2023) Inter e UNICEF scendono in campo per sostenere le vittime del terremoto, e le persone rimaste, che ha colpito il sudest della Turchia e il nordovest della Siria lo scorso 6 febbraio. I nerazzurri, infatti, metteranno all’asta le maglie utilizzate dagli uomini di Simone Inzaghi durante la partita vinta per 1-0 contro il Porto in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023)e UNICEF scendono in campo per sostenere le vittime del terremoto, e le persone rimaste, che ha colpito il sudest dellae il nordovest della Siria lo scorso 6 febbraio. I nerazzurri, infatti, metterannoleutilizzate dagli uomini di Simone Inzaghi durante la partita vinta per 1-0 contro ilin L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

