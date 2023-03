Le gru cinesi come Huawei? Perché l’alert Usa riguarda anche l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) Non solo satelliti, palloni aerostatici e TikTok: a preoccupare le autorità statunitensi delle presunte o possibili attività di spionaggioci sono adessole gigantesche gru “made in China” presenti nei porti del Paese, inclusi quelli usati dal Pentagono. È quanto emerge da un’inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui i funzionari statunitensi sono sempre più preoccupati del fatto che queste gru per container da nave a terra – prodotte dalla multinazionale statale cinese Zpmc, di proprietà del colosso China Communications Construction Company, contractor di numerosi progetti della Via della Seta – possano fornire a Pechino uno strumento di spionaggio nascosto alla luce del sole. UNA NUOVA? Il giornale cita alcuni anonimi funzionari della sicurezza nazionale e del Pentagono, che hanno paragonato le gru a un ...