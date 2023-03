Le Filippine non hanno emesso un mandato d’arresto per Bill Gates (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Il post mostra lo screenshot di un articolo pubblicato sul sito web News Punch e intitolato “Bill Gates warrant issued in Philippines for ‘premeditated murder’ linked to vaccine roll out” (in italiano, “mandato di cattura emesso per Bill Gates nelle Filippine per “omicidio premeditato” legato all’introduzione del vaccino”). Si tratta di una notizia infondata, che non trova conferma in nessuna fonte. Vediamo perché. Prima di tutto è importante precisare che l’articolo è stato pubblicato il 2 marzo 2023 su News Punch, sito web noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche e di cui ci siamo occupati in diverse ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook. Il post mostra lo screenshot di un articolo pubblicato sul sito web News Punch e intitolato “warrant issued in Philippines for ‘premeditated murder’ linked to vaccine roll out” (in italiano, “di catturapernelleper “omicidio premeditato” legato all’introduzione del vaccino”). Si tratta di una notizia infondata, che non trova conferma in nessuna fonte. Vediamo perché. Prima di tutto è importante precisare che l’articolo è stato pubblicato il 2 marzo 2023 su News Punch, sito web noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche e di cui ci siamo occupati in diverse ...

