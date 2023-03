Le conseguenze devastanti della politica della Fed nei Paesi in via di sviluppo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il continuo aumento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, seguito a ruota dalla Banca centrale europea, sta avendo conseguenze catastrofiche soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Ciò ha spinto i capitali a lasciare questi Paesi e ha deprezzato le loro valute rispetto al dollaro. Ovvia conseguenza è l’aumento dei prezzi delle commodity, del costo delle importazioni, anche dei beni di sussistenza. Inoltre, l’enorme crescita del costo del debito li ha resi incapaci di far fronte al pagamento degli interessi. Si aggiunge una specifica situazione della Cina. Oltre agli effetti economici della pandemia, le sanzioni imposte a Pechino non colpiscono solo la Cina ma anche quei Paesi connessi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 marzo 2023) Il continuo aumento dei tassi d’interesse da parteFederal Reserve, seguito a ruota dalla Banca centrale europea, sta avendocatastrofiche soprattutto neiin via di. Ciò ha spinto i capitali a lasciare questie ha deprezzato le loro valute rispetto al dollaro. Ovvia conseguenza è l’aumento dei prezzi delle commodity, del costo delle importazioni, anche dei beni di sussistenza. Inoltre, l’enorme crescita del costo del debito li ha resi incapaci di far fronte al pagamento degli interessi. Si aggiunge una specifica situazioneCina. Oltre agli effetti economicipandemia, le sanzioni imposte a Pechino non colpiscono solo la Cina ma anche queiconnessi ...

