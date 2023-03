Le 60 migliori fiction italiane da vedere su RaiPlay (Di lunedì 6 marzo 2023) Vi guidiamo nell'immensa e gratuita offerta streaming di RaiPlay, la piattaforma della RAI, con tutte le fiction consigliate da vedere sul servizio, dal fenomeno Mare Fuori alla Mamma Imperfetta di Ivan Cotroneo fino a sceneggiati storici come I Promessi Sposi del Trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Ci sono tante piattaforme streaming nell'offerta sempre più ampia e bulimica, in tutto il mondo come in Italia. Tra queste c'è n'è una completamente gratuita e spesso poco considerata, che offre un ampio catalogo soprattutto della autoproduzioni negli anni di Rai fiction. Stiamo parlando di RaiPlay disponibile, previa iscrizione appunto gratuita e qualche pubblicità ogni tanto, su Smart Tv, Smartphone, Tablet, Fire Tv Stick, Chromecast e altri supporti. L'app di RaiPlay, disponibile anche su PC, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Vi guidiamo nell'immensa e gratuita offerta streaming di, la piattaforma della RAI, con tutte leconsigliate dasul servizio, dal fenomeno Mare Fuori alla Mamma Imperfetta di Ivan Cotroneo fino a sceneggiati storici come I Promessi Sposi del Trio Lopez-Marchesini-Solenghi. Ci sono tante piattaforme streaming nell'offerta sempre più ampia e bulimica, in tutto il mondo come in Italia. Tra queste c'è n'è una completamente gratuita e spesso poco considerata, che offre un ampio catalogo soprattutto della autoproduzioni negli anni di Rai. Stiamo parlando didisponibile, previa iscrizione appunto gratuita e qualche pubblicità ogni tanto, su Smart Tv, Smartphone, Tablet, Fire Tv Stick, Chromecast e altri supporti. L'app di, disponibile anche su PC, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angiolettolp : Ricordo quando ero uno dei pochi a seguirli,e non mi capacitavo del fatto che non avessero i giusti meriti. Continu… - NolfiGiuseppe : Dopo la fortunata fiction campione di incassi, 'SANZIONI ALLA RUSSIA', segue la nuova stagione di 'SANZIONI ALLA C… - fabietto68 : @MassimoLeaderPD Del tutto casuale, come si dice nelle migliori fiction. - PietroRomano33 : Con #PaoloConticini che ho l’Onore di affiancare nel film di #GiuliettaRevel “#Next!” ?? Ci si vede prossimamente s… - bimbadiconia : @usoilsarcasmo Ho letto fan fiction scritte malissimo migliori di questo film -