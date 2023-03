Le 10 supercar ibride più “cattive” di sempre

(Di lunedì 6 marzo 2023) Poiché lesi collocano al limite superiore del mercato automobilistico, le prestazioni devono essere al top. Auto come queste sono state a lungo servite da motori ad aspirazione naturale di grande cilindrata. Naturalmente, il lato negativo di queste celebri unità è lo scarso risparmio di carburante. Se è vero che non si acquisterebbe una

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Optimus39014565 : Dagli anni 2010, la velocità massima ha raggiunto valori senza precedenti. Vediamo la comparsa di supercar ibride,… -

... prevista un'area dedicata al funzionamento delle auto elettriche, plug - in e, con i ... il Designer Paddock, ilPaddock e il Motorsport Paddock. Si tratta di due appuntamenti ...2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate Articolo HondaHonda CR - V Hybrid, in arrivo una versione estrema da pista con 800 CV 21 18 Febbraio 2023L'importo per le autoè calcolato diversamente da quello delle endotermiche pure. Nel caso di una Ferrari, stiamo parlando didi grande potenza, è dobbiamo tener conto dell'esistenza ...

Lamborghini: avvistata in video la nuova supercar ibrida plug-in MotoriSuMotori

La nuova Lamborghini ibrida per la prima volta in video quando manca poco meno di un mese a quella che sarà la presentazione ufficiale. La supercar del brand del Toro è stata immortalata in un video s ...7 ore fa A due anni e mezzo dal lancio del modello originale arriva il primo refresh della compatta tedesca. In passato, il CEO Winkelmann aveva promesso che anche i futuri modelli ibridi avrebbero of ...