LDA racconta ‘Quello che fa male’: “Nel locale c’erano 500 persone, inizio a cantare e ne restano tre, due miei amici… Mio papà Gigi? Mi disse ‘non ti metterò io il pesce a tavola’” (Di lunedì 6 marzo 2023) Per un artista, difficilmente la strada per il successo è in discesa. Non fa eccezione Luca D’Alessio, in arte LDA, che il 4 marzo, durante un’intervista a Ciao Maschio, il programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo, racconta della prima volta che ha sperimentato il trauma del fallimento. Il cantante, divenuto famoso grazie ad Amici, a soli 19 anni fa il suo debutto al Festival di Sanremo con il singolo ‘Se poi domani‘. Tuttavia non è stato facile sfondare. Il primo grande ostacolo, come spesso capita ai figli d’arte, è scontrarsi con la “scomoda” figura paterna. Come ricorda la De Girolamo:” Spesso ‘figli di’ devono fare otto volte in più del genitore.” Come è stato dunque, per Luca, dire a Gigi D’Alessio: “Voglio fare il cantante?”. “Prima giocavo a calcio, ma mentre lo facevo nella mia testa cantavo. A un certo punto ho capito di voler fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Per un artista, difficilmente la strada per il successo è in discesa. Non fa eccezione Luca D’Alessio, in arte LDA, che il 4 marzo, durante un’intervista a Ciao Maschio, il programma di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo,della prima volta che ha sperimentato il trauma del fallimento. Il cantante, divenuto famoso grazie ad Amici, a soli 19 anni fa il suo debutto al Festival di Sanremo con il singolo ‘Se poi domani‘. Tuttavia non è stato facile sfondare. Il primo grande ostacolo, come spesso capita ai figli d’arte, è scontrarsi con la “scomoda” figura paterna. Come ricorda la De Girolamo:” Spesso ‘figli di’ devono fare otto volte in più del genitore.” Come è stato dunque, per Luca, dire aD’Alessio: “Voglio fare il cantante?”. “Prima giocavo a calcio, ma mentre lo facevo nella mia testa cantavo. A un certo punto ho capito di voler fare ...

