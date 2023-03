Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, tegola Immobile: l'esito degli esami: C'è lesione per Ciro Immobile, lo conferma la Lazio dopo gli esami str… - LALAZIOMIA : Lazio, tegola Immobile: l'esito degli esami - RadioRadioWeb : #Immobile, condizioni e tempi di recupero: le ultime ?? - cmdotcom : #Lazio, tegola #Immobile: l'esito degli esami - infoitsport : Tegola Lazio: Immobile va ancora k.o., derby a rischio? -

, altraper Immobile Una volta rientrato dal ko contro il Sassuolo si era predicata la calma dalle parti di Formello per Immobile, ma col passare delle gare quest'ultima è venuta meno. ...inattesa per la. Ciro Immobile si è nuovamente fermato per un problema al flessore della coscia destra. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport , l'attaccante era uscito malconcio ...... tentato un placaccio che gli costa il giallo 42' secondadella giornata per Gasperini che ... come con laa Roma o proprio con l'Atalanta nella partita di andata'. Un saluto ai lettori di ...

Lazio, tegola Immobile: salta l'AZ, a rischio per il Derby Sportitalia

Niente da fare, l’incubo continua. Immobile dopo aver saltato l’allenamento di ieri lavorando in palestra, stamattina era atteso in Paideia ...Brutte notizie in casa Lazio in vista dei prossimi impegni della squadra biancoceleste con Immobile che ha subito un infortunio ...