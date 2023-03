Lazio | Sarri | La vittoria di Napoli può essere un pericolo per noi

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l'AZ Alkmaar, valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League, ecco le sue dichiarazioni: “L'AZ è una squadra forte, dinamica e intensa. Il successo sulci dà più convinzione? No, per noi è un, lo si è visto dopo laper 4-0 sul Milan. Se andiamo in appagamento caliamo a livello motivazionale. Non ripetiamo gli errori commessi. Non bisognaappagati, vediamo se riusciamo ad avere una gestione diversa del risultato questa volta. L’apporto difensivo della squadra è superiore all’anno scorso, la linea copre meno spazi e legge meglio, penso sia una crescita del reparto e non dei singoli difensori. Le condizioni di Immobile? Non so ...