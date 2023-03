Lazio | Sarri ironizza | 'Mourinho? Squalifica sospesa per meriti alla carriera'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Sospensione della squalifica di #Mourinho? E' per la carriera... Nel mio caso invece c'erano du… - DiMarzio : #Lazio, #Sarri: '#Casale oggi proverà ad allenarsi dopo che stamattina si è sottoposto a degli accertamenti strumen… - DiMarzio : #Lazio, le parole di #Sarri in conferenza stampa sulle condizioni di #Immobile - DiMarzio : #Lazio, l'esito degli esami strumentali di #Immobile: il comunicato e i tempi di recupero - aquila7630 : Le dichiarazioni di mister #Sarri alla vigilia del match di #ConferenceLeague contro gli olandesi dell'#AZAlkmaar.… -

Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'AZ Alkmaar Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. IMMOBILE ...Commenta per primo Il tecnico della, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa a Formello. Alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di Conference League , l'allenatore biancoceleste ha presentato così l'incontro: ...FORMELLO - Maurizionon si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di Conference League ...

[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio ha battuto almeno una volta tutte le prime sei del campionato, la vittoria col Napoli dà fiducia “La vittoria di Napoli è un pericolo. Dopo il Milan abbiamo fatt ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a tre giorni dalla vittoria col Napoli e alla vigilia dell'AZ in Conference League è intervenuto in conferenza ...