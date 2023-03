Lazio, Sarri: «Il trattamento di Mourinho? Una sospensione per la carriera» (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’AZ Alkmaar Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa. IMMOBILE –«Non so più di tanto. Ho parlato col dottore per telefono: l’esame strumentale ha rivelato un problema muscolare, non sembra di grandissima entità. Oggi parleremo di tempi di recupero». ANDAMENTO IN COPPA – «Contro il Feyenoord abbiamo fatto i 60 minuti più belli di questa gestione». sospensione SQUALIFICA Mourinho – «Con due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano vicini. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento di Mourinho? Per la carriera». CONTINUA SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’AZ Alkmaar Maurizio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. IMMOBILE –«Non so più di tanto. Ho parlato col dottore per telefono: l’esame strumentale ha rivelato un problema muscolare, non sembra di grandissima entità. Oggi parleremo di tempi di recupero». ANDAMENTO IN COPPA – «Contro il Feyenoord abbiamo fatto i 60 minuti più belli di questa gestione».SQUALIFICA– «Con due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano vicini. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Ildi? Per la». CONTINUA SU ...

