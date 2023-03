Lazio, record negativo di biglietti venduti per l’AZ: solo 11 mila (Di lunedì 6 marzo 2023) Pochissimi i biglietti venduti per la sfida di Conference League tra Lazio e AZ: appena 11 mila, un record negativo per l’Olimpico La Conference League sembra non avere appeal per i tifosi della Lazio. In vista della sfida di domani contro l’AZ i biancocelesti rischiano di giocare davanti ad un Olimpico mezzo vuoto. Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, i biglietti venduti sono appena 11 mila: si tratta di un record negativo per un ottavo di finale di una competizione internazionale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Pochissimi iper la sfida di Conference League trae AZ: appena 11, unper l’Olimpico La Conference League sembra non avere appeal per i tifosi della. In vista della sfida di domani controi biancocelesti rischiano di giocare davanti ad un Olimpico mezzo vuoto. Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, isono appena 11: si tratta di unper un ottavo di finale di una competizione internazionale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

