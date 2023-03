Lazio, per Immobile nuovo stop: lezione di primo grado alla coscia. Derby a rischio (Di lunedì 6 marzo 2023) Non c'è un attimo di pace per Ciro Immobile . L'attaccante della Lazio infatti contro il Napoli ha rimediato 'una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra' come ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) Non c'è un attimo di pace per Ciro. L'attaccante dellainfatti contro il Napoli ha rimediato 'una lesione dia carico del bicipite femorale dellasinistra' come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Il centrodestra nel #Lazio non si è ancora insediato e già litiga per le poltrone. Pensate a governare se ne siete… - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Sospensione della squalifica di #Mourinho? E' per la carriera... Nel mio caso invece c'erano du… - OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - mrspaolina : RT @zampa_qua: URGENTE????????Giovanna?3283861291 ??'Dai mamma su! Quanto tempo ci metti per chiamare e chiedere di me?'??MAX 10 anni,era tenuto… - infoitsport : Lazio, Sarri: “Sospensione squalifica Mourinho? Per la carriera. E sulla Conference non sono d’accordo” -