Lazio, Maximiano: «Per me è una sfida stare qui. Il famoso errore…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Luis Maximiano, portiere della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Conference League contro l'AZ Luis Maximiano, portiere della Lazio, ha parlato in conferenza stampa. GIOCARE – «Se ho l'opportunità di giocare sono felice e cerco di fare al meglio il mio lavoro. Arrivare fino in fondo in Conference da protagonista? Adesso l'importante è l'allenamento di oggi, poi la partita di domani». ERRORE AD AGOSTO – «Non è stato facile, ma il calcio è così, cambia velocemente e dobbiamo sempre essere pronti. Ho 24 anni, ho passato un'esperienza che non avevo mai affrontato. Sarà importante per la mia carriera. Quando entri in campo però cancelli tutto e spero di rispondere sempre bene in campo». PARTIRE A GENNAIO – «Uno ci pensa, ma sono felice di stare qui. È una ...

