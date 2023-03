Lazio, lesione di primo grado al bicipite femorale per Immobile: derby a rischio (Di lunedì 6 marzo 2023) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale durante la gara contro il Napoli Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale durante la gara di campionato vinta contro il Napoli, da cui è uscito acciaccato. Secondo quanto riportato da TMW, l’azzurro sarebbe a rischio per il derby di Roma del 19 marzo contro i giallorossi e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff medico biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ciro, attaccante della, ha rimediato unadialdurante la gara contro il Napoli Ciro, attaccante della, ha rimediato unadialdurante la gara di campionato vinta contro il Napoli, da cui è uscito acciaccato. Secondo quanto riportato da TMW, l’azzurro sarebbe aper ildi Roma del 19 marzo contro i giallorossi e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff medico biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vittoriog82 : RT @CalcioNews24: #Lazio, lesione di primo grado per #Immobile - CalcioNews24 : #Lazio, lesione di primo grado per #Immobile - forzaroma : Lazio, infortunio #Immobile: lesione di primo grado. A rischio per il derby #ASRoma -