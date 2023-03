Lazio, le scelte di Sarri per la Conference: Gila scalda i motori, Luis Alberto può rifiatare e torna il falso 9 | Conference League (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 20:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Prove generali anti AZ per Sarri a Formello questo pomeriggio. Dopo la conferenza stampa il tecnico della Lazio ha condotto l’allenamento di rifinitura dei suoi uomini. Le scelte di formazione risentono inevitabilmente di infortuni (Immobile) e squalifiche (Marusic, che non ci sarà a Bologna), ma occhio alle sorprese. In porta tornerà Maximiano (presente anche lui in sala stampa oggi, ndr), davanti lui Gila si candida ad affiancare Patric dall’inizio. Casale è infatti alle prese con un problema al ginocchio e oggi ha svolto alcuni esercizi a parte rispetto ai compagni. Romagnoli invece è rientrato solo venerdì sera dopo quasi tre settimane di stop per l’infortunio muscolare accusato contro ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 20:15:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Prove generali anti AZ pera Formello questo pomeriggio. Dopo la conferenza stampa il tecnico dellaha condotto l’allenamento di rifinitura dei suoi uomini. Ledi formazione risentono inevitabilmente di infortuni (Immobile) e squalifiche (Marusic, che non ci sarà a Bologna), ma occhio alle sorprese. In porta tornerà Maximiano (presente anche lui in sala stampa oggi, ndr), davanti luisi candida ad affiancare Patric dall’inizio. Casale è infatti alle prese con un problema al ginocchio e oggi ha svolto alcuni esercizi a parte rispetto ai compagni. Romagnoli invece è rientrato solo venerdì sera dopo quasi tre settimane di stop per l’infortunio muscolare accusato contro ...

