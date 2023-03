(Di lunedì 6 marzo 2023) Ideidellaa fine primo tempo non sono piaciuti allanella partitalaNel momento ottimo delladi Sarri, terza da sola in classifica dopo la pesantissima vittoria di Napoli, emerge un importante retroscena svelato da Il Messaggero. Molti calciatori del gruppo biancoceleste non hannodeial termine del primo tempola, gara poi vinta 1-0 con una magia di Luis Alberto. In un momento così importante della stagione serve l’apporto di tutti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Sono stato proclamato eletto consigliere regionale del Lazio. Una piccola grande impresa: una vittoria di squadra,… - CalcioNews24 : Lazio, la squadra non ha gradito i fischi dei tifosi contro la Sampdoria - AnsaRomaLazio : Tentata rapina in banca a Roma, è caccia alla banda. Quattro rapinatori si sono dati alla fuga, indaga Squadra Mobi… - savinosabino : RT @triglione72: Ecco che una squadra costruita con più sprechi di napoli, milan e lazio, che vale 4-6 posto diventa veramente difficile da… - effetronky : @PsychoBeatRadio 75mila tifosi della Lazio la prima squadra della capitale -

Il tecnico della, Maurizio Sarri, nonostante il successo di Napoli vuole tenere l'attenzione alta in vista dell'andata degli ottavi di finale ...Lapunta su una solida fase difensiva: il decimo Under 2.5 consecutivo è visto a 1,90, in ... I capitolini sono in prima linea anche nelle scommesse sullavincitrice della coppa: i bookie ...... 'Non mi era mai capitato di avere un compagno così in, sono molto felice di avere accanto ... Cade anche la capolista Napoli, battuta venerdì dalla: Spalletti a +15 sull'Inter che supera ...

Lazio, la squadra chiede di più ai tifosi: quei fischi hanno fatto male... Lazio News 24

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dove nell’allenamento odierno sono arrivate alcune novità in merito alle condizioni di Giacomo Raspado ...Tiribocchi: “”Il Napoli ha ancora 15 punti di distacco e dopo le sconfitte reagisce molto bene. Hojlund in potenziale più potente e coordinato di Osimhen, ma gli manca il killer instinct di Victor. Za ...