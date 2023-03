Lazio | Immobile va ko | lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra

(Di lunedì 6 marzo 2023) Come annunciato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, non arrivano buone notizie per la. L’attaccante biancoceleste Ciro, infatti, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato unadia carico del. Il numero diciassettesquadra capitolina, dunque, sarà costretto a saltare le sfide di Conference League contro l’Az Alkmaar e quella di campionato contro il Bologna, mentre è in dubbio per il derby con la Roma del prossimo 19 marzo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami strumentali per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Un altro stop per il capitano della Lazio ? Ora a rischio per il Derby ?? #SerieATIM #Immobile #Lazio #DAZN - DiMarzio : #Lazio, le parole di #Sarri in conferenza stampa sulle condizioni di #Immobile - sportli26181512 : Lazio, tegola Immobile: l'esito degli esami: C'è lesione per Ciro Immobile, lo conferma la Lazio dopo gli esami str… - LALAZIOMIA : Lazio, tegola Immobile: l'esito degli esami - CalcioPillole : La #Lazio ha reso note le condizioni di Ciro #Immobile dopo l'infortunio col #Napoli: il comunicato del club bianco… -

3 Il tecnico della, Maurizio Sarri , ha parlato in conferenza stampa a Formello. Alla vigilia della sfida d'... C'è una crescita collettiva, non tanto di singoli'- 'Dinon so ..., dunque, non ci sarà in occasione del match contro l'Az Alkmaar di domani (in diretta su ... A pesare sulle condizioni del capitano dellasicuramente il grande dispendio di energie ...Maurizio Sarri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'AZ Alkmaar Maurizio Sarri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa....

ULTIM’ORA – Lazio, Immobile si ferma ancora: nuovo infortunio muscolare! SOS Fanta

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo già domani, martedì 7 marzo, quando all'Olimpico sfiderà l' AZ Alkmaar nella sfida valida per gli ottavi di fi ...Il bomber si ferma un'altra volta per problemi muscolari, la sua stagione sta diventando un calvario. C'è una lesione ...