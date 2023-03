Lazio | Immobile si ferma | salta l' Az Alkmaar | pronto Felipe Anderson

(Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA - S ono scattate misure di soccorso, precauzione e protezione per, prima di finire di sfinirlo. Ieri è rimasto in palestra con Casale (dolorante ad un ginocchio). Gli allarmi, i dolorini,...

ROMA - S ono scattate misure di soccorso, precauzione e protezione per, prima di finire di sfinirlo. Ieri è rimasto in palestra con Casale (dolorante ad un ... Sarri e lanon possono ...Dopo i gol incassati da Zappacosta e Hojlund, laera finita al sesto posto in Serie A e non ... Ecco perché la vittoria col Cluj, con tanto di ritorno alla gioia per, è stato il primo ...... match - winner sì ma anche inviato speciale, con la collaborazione di Milinkovic e, per ... E anche la. I punti di forza della nuovadi Sarri Due i punti di svolta rispetto al suo ...

Flessore affaticato e caviglia dolorante, niente rischi. Dalla Spagna: in corsa per Mariano Diaz. Vice Ciro: il centravanti del Real Madrid si libera a giugno ...FORMELLO - Domenica di lavoro, domenica di antivigilia. La Lazio deve dimenticare Napoli, per quanto soddisfacente, e pensare all’andata degli ottavi con l’AZ. Al riposo di ieri ...