Lazio, Immobile si fa male di nuovo: l'esito UFFICIALE degli esami (Di lunedì 6 marzo 2023) La Lazio dovrà fare a meno di Immobile per l'ennesima volta. Ecco per quanto dovrà stare fuori l'attaccante di Maurizio Sarri La Lazio dovrà privarsi di Immobile per un bel… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lazio, Sarri: "Dopo Napoli c'è rischio appagamento. Ecco come sta Immobile…" "La vittoria contro il Napoli per noi è un pericolo - ha avvertito Maurizio Sarri -. Dopo il 4-0 al Milan siamo andati in appagamento e non abbiamo vinto per quattro partite". Lazio, per Immobile nuovo stop: lezione di primo grado alla coscia. Derby a rischio Non c'è un attimo di pace per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio infatti contro il Napoli ha rimediato "una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale ...