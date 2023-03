Lazio, Immobile non al meglio: in Coppa potrebbe rifiatare (Di lunedì 6 marzo 2023) Ciro Immobile non sarebbe al meglio e contro l’Az Alkmaar potrebbe anche rifiatare e andare in panchina Ciro Immobile non sarebbe al meglio e contro l’Az Alkmaar potrebbe anche rifiatare e andare in panchina. Sarri non si è mai privato del suo capitano, ma la sua condizione non è ottima e per evitare ricadute di infortuni l’allenatore della Lazio potrebbe tenerlo a riposo. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Cironon sarebbe ale contro l’Az Alkmaaranchee andare in panchina Cironon sarebbe ale contro l’Az Alkmaaranchee andare in panchina. Sarri non si è mai privato del suo capitano, ma la sua condizione non è ottima e per evitare ricadute di infortuni l’allenatore dellatenerlo a riposo. Lo riporta Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

